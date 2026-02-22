【モデルプレス＝2026/02/22】モデルで女優の香里奈が2月21日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告し、自撮り写真を公開した。【写真】42歳美人女優「ナチュラルで美しい」ハイトーンヘアの近影◆香里奈、ハイトーン髪色のセルフショットで誕生日報告2025年3月以来となったこの投稿で、香里奈は「Thank you for your B.D messages」と誕生日を祝福するメッセージに感謝。センター分けのハイトーンのロングヘアにグレ