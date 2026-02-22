お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が21日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。相方の若林正恭（47）が不在の間の番組のスケジュールを明かした。この日の放送は春日1人が出演し、春日が過去のフリートークをする企画では放送作家を務めるどきどきキャンプの佐藤満春が演者として出演した。春日はオープニングで「若林さんが（休養を）発表されたじゃないですか。スーパー