お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が21日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。休養中の若林正恭（47）の著書「青天」を購入したことを語った。春日は3週間の休養を発表した若林にふれ、「いろんな方が心配していただきまして。休めばまた復活するということで、その間私1人でこの番組をなんとか支えていこうと思います」と宣言し、番組をスタートさせた。春日は「今週は