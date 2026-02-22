スペースワン株式会社は2026年2月22日、同社の「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機の打ち上げを延期すると発表しました。気象条件により2026年2月は打ち上げを実施せずカイロス3号機は和歌山県のスペースポート紀伊から日本時間2026年2月25日11時00分00秒に打ち上げられる予定でしたが、天候判断の結果、打ち上げの延期が決定したということです。また、気象条件の見通しを踏まえて、2026年2月中の打ち上げは行わないこともあわせ