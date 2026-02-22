イチゴの主要産地によるＰＲ合戦が激化している。国内消費が減少傾向にある中、産地間では品種開発競争に加え、都市部での浸透やブランド力向上に余念がない。王国・栃木は茨城、静岡県などと手を組み消費者向けイベントを開催する一方、高級路線の福岡県は東京・銀座で派手なプロモーションを行うなど「イチゴ戦争」の様相を呈している。（松崎美保）「普段はライバルかもしれないが、この３日間、売って、売って、売りまくり