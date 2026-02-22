2月22日（現地時間21日）、モートゲージ・マッチャップ・センターでフェニックス・サンズとオーランド・マジックが激突した。 ホームのサンズはディロン・ブルックスの3ポイントシュートから得点をスタート。21－25とサンズの4点ビハインドで最初の12分間は終了し、第2クォーターではコリン・ギレスピーやグレイソン・アレンが要所で長距離砲を沈めてス