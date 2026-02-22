2月20日（現地時間19日、日付は以下同）に臨んだロサンゼルス・クリッパーズとのアウェーゲーム。デンバー・ナゲッツは同点8度、リードチェンジ13度を数える激戦を演じ、3点ビハインドで迎えた試合終盤にジャマール・マレーが3本のフリースローを獲得した。 最初の2本こそ沈めたマレーだったが、“決まれば同点”となる3本目を落としてしまい、114－115