きょう（22日）未明、岡山市南区の市道で、歩行者の男性が車にはねられ死亡しました。 きょう（22日）午前0時35分ごろ、岡山市南区新保の市道を歩いて渡っていた男性が走ってきた乗用車にはねられました。はねられたのは岡山市の60代の男性とみられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察は乗用車を運転していた岡山市北区東古松の男（45）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕、その後過失運転致死に容疑を切りかえ、事故の