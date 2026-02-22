[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](アシさと)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[FC今治]先発GK 16 山本透衣DF 2 梅木怜DF 3 孫大河DF 15 ガブリエル・ゴメスDF 20 ロドリゴ・ソウザMF 5 新井光MF 6 梶浦勇輝MF 8 駒井善成MF 14 森晃太MF 33 笹修大FW 10 エジガル・ジュニオ控えGK 1 立川小太郎DF 24 竹内悠力MF 9 近藤高虎MF 17 持井響太MF 25 佐藤璃樹MF 77 加藤潤也FW 11 ウェズレイ・タンキFW 19 古山兼悟FW