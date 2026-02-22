[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](クラド)※14:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 30 戸根一誓DF 31 ペレイラDF 33 宮川歩己MF 8 榊原彗悟MF 14 宇津元伸弥MF 21 有働夢叶MF 27 松尾勇佑MF 72 山口卓己MF 88 パトリッキ・ヴェロンFW 17 キム・ヒョンウ控えGK 1 田中悠也DF 2 岡本拓也DF 6 三竿雄斗MF 19 小酒井新大MF 25 山崎太新MF 28 清武弘嗣MF 37 木本真翔FW 13