[2.22 J1百年構想リーグ WEST第3節](JFEス)※14:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 52 〓田太郎DF 2 工藤孝太DF 6 大森博DF 48 立田悠悟MF 3 藤井海和MF 8 江坂任MF 40 河野孝汰MF 41 宮本英治MF 51 白井康介MF 88 山根永遠FW 99 ルカオ控えGK 1 レナート・モーザーDF 4 阿部海大DF 43 鈴木喜丈DF 55 藤井葉大MF 27 木村太哉MF 28 松本昌也MF 33 神谷優太FW 22 一美和成FW 98 ウェリック・ポポ監督