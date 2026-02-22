[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](鳴門大塚)※14:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 29 三井大輝DF 3 山田奈央DF 15 山越康平DF 20 松田佳大MF 7 児玉駿斗MF 8 岩尾憲MF 19 宮崎純真MF 22 柳澤亘MF 42 高木友也FW 9 トニー・アンデルソンFW 11 ルーカス・バルセロス控えGK 1 永石拓海DF 4 カイケDF 97 モヨマルコム強志MF 6 鹿沼直生MF 10 杉本太郎MF 24 高田颯也FW 14 梶谷政仁FW 25 鈴木輪