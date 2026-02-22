[2.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第3節](長良川)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 31 セランテスDF 4 甲斐健太郎DF 7 文仁柱DF 27 羽田健人DF 66 キム・ユゴンMF 6 福田晃斗MF 8 荒木大吾MF 9 中村駿MF 10 北龍磨MF 85 箱崎達也FW 17 川本梨誉控えGK 51 菅沼一晃DF 26 大串昇平DF 40 平瀬大MF 14 生地慶充MF 15 山田直輝MF 19 松本歩夢FW 18 ワッド・モハメッド・サディキFW 21 横山智也FW 77 山谷侑士