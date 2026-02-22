[2.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第3節](ニッパツ)※14:00開始主審:上原直人<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 42 石井僚DF 5 細井響DF 16 伊藤槙人DF 22 岩武克弥MF 7 山田康太MF 8 小倉陽太MF 13 窪田稜MF 26 横山暁之MF 48 新保海鈴MF 77 高江麗央FW 49 駒沢直哉控えGK 21 市川暉記DF 3 鈴木準弥MF 20 村田透馬MF 28 熊倉弘貴MF 39 遠藤貴成FW 9 ルキアンFW 10 ジョアン・パウロFW 17 室井彗佑FW 90 アダイウトン監督須藤大