[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](白波スタ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 21 川上康平DF 3 杉井颯DF 4 広瀬健太DF 5 山田裕翔DF 44 青木義孝MF 2 嵯峨理久MF 11 福田望久斗MF 14 吉尾虹樹MF 19 稲葉修土FW 18 河村慶人FW 55 中山桂吾控えGK 1 藤嶋栄介DF 16 村松航太DF 23 小島凛士郎DF 26 川島功奨MF 8 藤村慶太MF 20 圓道将良MF 41 三品直哉FW 10 武星弥FW 36 米澤令衣監