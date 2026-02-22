[2.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第3節](カンセキ)※14:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 71 猪越優惟DF 4 佐藤祥DF 5 柳育崇DF 25 岩崎博MF 7 川名連介MF 10 五十嵐太陽MF 13 大曽根広汰MF 40 食野壮磨MF 47 吉野陽翔MF 81 中野克哉FW 77 西野太陽控えGK 21 櫻庭立樹DF 14 鈴木俊也DF 26 田畑知起MF 11 青島太一MF 15 堤陽輝MF 17 杉森考起FW 19 庄司朗FW 29 矢野貴章FW 80 オタボー・ケネス監督米山篤志