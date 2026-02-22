【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月21日に、音羽-otoha-が『Special One-man Live 「出発前夜」』をKT Zepp Yokohamaにて開催。2025年8月22日にZepp DiverCity (TOKYO)にて行われた一夜限りのワンマンライブ以来となったライブ、多くのファンが集まった。 ■「私をミュージシャンでいさせてくれてありがとう」（音羽-otoha-） インディー時代の楽曲でありながら根強い人気を誇る楽曲「駆落」で幕を開けた