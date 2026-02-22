22日午前、岩国市の国道で軽乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性がけがをしました。22日午前11時半前、岩国市周東町獺越の国道376号で軽乗用車とバイクが衝突しました。この事故でバイクを運転していた男性けがをして病院に搬送されています。詳しいけがの程度は分かっていません。