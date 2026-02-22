この記事をまとめると ■ミトスシリーズ第2弾はCLEベースで巨大ウイングとワイドボディの過激デザイン ■スウェーデンの寒冷地で全コンポーネントを検証中 ■限定生産コレクターズモデルとして2026年発表予定だ 超弩級のクーペモデルが誕生する見込み メルセデス・ベンツが2023年から展開する「Mythos（ミトス）」シリーズをご存じだろうか。通常のラインアップとは別枠で、限定生産のコレクターズモデルを展開するという試みだ