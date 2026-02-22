２０２５年度の東京競馬記者クラブ賞特別功労賞に選出された国枝栄調教師（７０）＝美浦＝の授賞式が２月２２日、東京競馬場のウィナーズサークルで行われた。これまでホースマンとして輝かしい実績を残し、様々なメディアを通して情報を発信することで競馬の魅力を多くの人に届けたことが評価された。詰めかけた多くのファンを前にマイクを持った国枝師は「今日のこの天気のように晴れやかな気持ちで、長年やってきてこのよう