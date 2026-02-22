◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンクは、山川穂高内野手のタイムリーで初回先制に成功した。侍ジャパン先発・曽谷に対し、初回２死無走者から栗原が四球、柳田の右前打で２死一、三塁の好機をつくり、山川が中前適時打。「５番・一塁」でスタメン出場した、前回侍ジャパンの世界一に貢献した主砲の一打で先取点を奪った。