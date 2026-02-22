荻野極騎手（２８）＝栗東・フリー＝は２２日、東京４Ｒ３歳未勝利で単勝３番人気のマイネルグレートに騎乗して勝利を飾り、ＪＲＡ通算３００勝を達成した。史上１７０人目、現役４８人目。同馬を管理する鹿戸雄一調教師（６３）＝美浦＝は、荻野騎手の妻・成瀬琴さんの父で、“親子”でうれしい節目の勝利を飾った。３００勝記念セレモニーでは川田将雅騎手＝栗東・フリー＝から記念品が贈呈された。２０１６年３月５日の初騎