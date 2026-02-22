OddRe:が、メジャーデビューシングル「Revival」のミュージックビデオを公開した。「Revival」は、2月18日にポニーキャニオン内レーベル・IRORI Recordsより配信リリースされたバンドの新章の幕開けを力強く告げる1曲。MVは2月5日に東京・SHIBUYA WWW Xで開催された初のワンマンライブ＜OddRe: showcase LIVE “TAPE:C-46”＞の後日配信のラストでサプライズ解禁された。Masaki Watanabeが監督を務め、楽曲の持つ高揚感と疾走感を