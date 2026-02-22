◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンは、初回に曽谷龍平投手（オリックス）が先制を許したが、１点を追う裏の攻撃で、無死満塁から４番の佐藤輝明内野手（阪神）の詰まった二塁前方へのフライが適時内野安打となり、同点に追いついた。さらに続く森下翔太内野手が左翼線への２点適時二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。その後も源田壮亮（西武