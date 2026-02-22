韓国のバスの中で韓国人女子学生を相手にセクハラ的な発言をし、その場面を無断で撮影して投稿したインドネシア男性が公憤を買っている。議論が強まるとこの男性が勤務する業者は公式謝罪とともに厳重な措置を約束した。Xやインスタグラムなどオンラインコミュニティに20日、外国人労働者の男性が自身の交流サイト（SNS）に投稿した動画が拡散した。動画の中で男性はバスで隣の席の女子学生にインドネシア語で「Ni cilor mau」と話