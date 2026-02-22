浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を迎えた。6R発売中、場内のイベントプラザで女子レーサー高橋絵莉子（30＝伊勢崎）と三宅真央（29＝山陽）によるトークショーが行われた。高橋はSSガールズ王座6代目女王、三宅は同じく7代目女王で、まさにそろい踏み。高橋は直近の伊勢崎開催で優勝しており「落ち着いて運べた。エンジンに力があったのでチャンスがあればと思っていた」と語った。昨年暮れの川口