巨人は22日、沖縄・北谷で中日戦に臨む。FAで新加入した則本昂大投手(35)が移籍後初めて実戦で先発する。スタメンは以下の通り。1番遊撃小浜2番二塁浦田3番中堅皆川4番DH ダルベック5番捕手岸田6番三塁石塚7番左翼佐々木8番一塁荒巻9番右翼知念先発則本