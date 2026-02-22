俳優の椎名桔平（61）が20日、TBS系『ララLIFE』（毎週金曜後11：30）に出演。実家について語った。【写真】2017年に閉店した椎名桔平の両親が営んでいた喫茶店番組では、コーヒー好きを公言する椎名が人生初の焙煎に挑戦。「もともとね、ウチ（実家）がコーヒー屋というか…」と話し始め、「洋酒喫茶という文化があって、昼間はコーヒー屋さんで、夜はお酒を置いて。ジュークボックスがあって」と家業を告白した。これに