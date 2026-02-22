長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は22日、成長戦略第三弾として日本初の『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を4月24日にオープンすると発表した。【動画】「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」メイキング映像公開これに伴い、「エアクルーズ・ザ・ライド」の運営は、4月19日までとなる。「今後とも『ワクワクが、続々！』のもと、新たな