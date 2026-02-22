元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が21日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。生まれ故郷ドイツのデュッセルドルフを訪ね、10代を振り返った。5歳の頃に見たミュージカル「アニー」の影響で舞台で歌やお芝居をすることが目標に。音楽学校と乃木坂の2足のわらじで駆け抜けた10代の最後、19歳の時に「レ・ミゼラブル」を観劇し「やっぱりやりたいと思っちゃって」と再熱した。アイドル活動と音