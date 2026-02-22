種市のパフォーマンスにも期待がかかる（C）産経新聞社3月6日初戦のWBCに向け、侍ジャパンメンバーの仕上がり具合も注目されている。2月22日に放送された「サンデーモーニング」（TBS系列）のスポーツコーナーには昨年までロッテの監督を務め、WBC23年大会では侍ジャパンの投手コーチを務めた吉井理人氏が出演。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見る侍ジャパンに初選出さ