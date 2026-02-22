11年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手（37）が22日、DeNAとのオープン戦（宜野湾）で加入後初実戦登板。初回は危なげなく3者凡退に抑えた。国内では広島時代の15年10月7日の中日戦以来、3791日ぶりの登板だったが、ベテランらしく落ち着いた投球を見せた。初回は先頭の蝦名を中飛、2番・佐野はボテボテの投ゴロ、3番・松尾は一飛に打ち取った。登板前には「出力や変化球の精度も実戦に入っていく準備はできた。