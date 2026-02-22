ビル・マゼロスキーさん＝2020年2月、米フロリダ州（AP＝共同）米大リーグ公式サイトは21日、パイレーツで名二塁手として活躍したビル・マゼロスキーさんが20日に死去したと伝えた。89歳だった。1960年にヤンキースと対戦したワールドシリーズ（WS）で、史上初めて第7戦でサヨナラ本塁打を放って決着をつけた。オールスター戦に10度選出され、ゴールドグラブ賞を8度獲得した。通算2163試合に出場し、打率2割6分、138本塁打、85