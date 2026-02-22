実家の母親が電力会社の切替手続きの際に、あわせてウォーターサーバーを契約してしまい、「やはり不要だったのでは」と後悔するケースがあるようです。特に高齢者の場合、勧誘の流れの中で複数の契約を結んでしまうことも考えられます。このような場合に検討されるのが「クーリング・オフ」です。 本記事では、クーリング・オフ制度の基本と、1週間以上経過している場合の判断ポ