「退職金の手取りは勤続20年を超えると大きく変わる」という話を耳にして、どのくらい変わるのだろうと疑問に感じる方もいるでしょう。 本記事では、退職金にかかる税金や、勤続年数20年と21年、30年で退職金の手取り額がどのくらい変わるのかなどを解説します。長年勤めた会社を退職予定の方は、ぜひ参考にしてください。 退職金にかかる税金 退職金にかかる税金は、所得税と住民税です。ただし、退職金は長年の勤