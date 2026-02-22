ボーイズグループA'st1（エースタイル）出身の俳優ソン・インギュがこの世を去ってから、13年が過ぎた。ソン・インギュは2013年2月22日、胸腺がんとの闘病の末に亡くなった。享年24歳だった。【写真】不慮の事故でこの世を去った韓国アイドル1988年生まれのソン・インギュは、子役俳優として活動を始め、『バノリム』『野人時代』などに出演して顔と名前を知られるようになり、2000年には『ワンルンの大地』で幼少期のミンホ役を演