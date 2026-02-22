◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節水戸―千葉（２２日・Ｋｓスタ）千葉がアウェーで水戸と対戦する。両者のリーグでの対戦は１７年連続で通算成績は千葉の１７勝９敗。昨季は千葉が２戦２勝を挙げている。先発メンバーでは前節・川崎戦から５人を入れ替え、センターバックにはチームの精神的支柱である鈴木大輔が先発復帰した。ＦＷでは大卒ルーキーで鹿島・松村優太の実弟・松村拓実、ベテランの呉屋大翔が名を連ねた。