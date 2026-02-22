◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本−ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）２００６年ＷＢＣ日本代表だった和田毅氏が２２日、始球式に登場した。和田氏は現在、ソフトバンクで球団統括本部付アドバイザーを務める。通算３３４試合登板で１６０勝の左腕は、始球式の前からサブグラウンドでキャッチボール。準備を整えた上でマウンドに上がった。現役時代、０６年ＷＢＣでも背負った「２１」