警察によりますと、上田市西内の鹿教湯温泉近くで21日に発生した山林火災は、22日正午に鎮圧となりました。上田市西内の鹿教湯温泉近くの山林では、22日も上空と地上から消火活動が行われました。21日午後4時ごろ、「住宅から炎が見える」と近所の人から消防に通報がありました。たき火が燃え広がったものとみられ、住宅2棟と近くの山林を焼きました。この火事で火を消そうとした63歳の男性がやけどをしています。警察によりますと