スタントパフォーマーで女優の伊澤彩織（32）が22日、都内で「伊澤彩織PHOTO BOOK PLAYer1」（KADOKAWA）の発売記念イベント合同取材を行った。映画「ベイビーわるきゅーれ」（阪元裕吾監督）で〓石あかり（23）とダブル主演、アニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督）では主人公スカーレットのスタントアクターを務めて注目された。初のフォトブックに「本当に現実なのか、夢のような気持ち。形に残るというのがすご