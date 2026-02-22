歌手で女優の今井美樹（62）が、21日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。大ヒット曲「PRIDE」について語った。今井は歌手デビュー40周年。1996年に、夫でギタリストの布袋寅泰（64）が作詞作曲した「PRIDE」が160万枚超えで、今井最大のヒット曲になった。この後、99年に布袋と結婚した。今井は92年から布袋に楽曲を提供されている。「PRIDE」が布袋の初の作詞だった。有働由美子（56）が「これは布袋さんが