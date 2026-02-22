フィリピンで、特殊詐欺や身代金目的の誘拐に関与したなどとして、日本人3人を含む4人が現地当局に逮捕されたことが分かりました。地元メディアなどによりますと、首都マニラ近郊のアンヘルス市で18日、現地当局の摘発があり、20代から40代までの日本人の男女3人と、30代の中国人の男1人が逮捕されました。4人は移民法違反のほか、特殊詐欺やオンラインゲーム詐欺、身代金目的の誘拐に関与した疑いがあるということです。摘発は、