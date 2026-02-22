ACEesの浮所飛貴（23）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）におけるフィギュアスケート女子選手の活躍についてコメントした。アイススケートのフィギュア女子決勝で出場した日本代表3人について坂本花織が銀、中井亜美が銅、千葉百音は4位となり、MC爆笑問題田中裕二が「2位、3位、4位、すごいことですよ。浮所くん、どうですか」と振った。浮所は「いや、す