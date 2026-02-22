老後資金、「貯める」だけでは守りきれない時代。物価上昇や社会保険料の負担増が進むなか、現金をただ持っているだけでは、実質的な価値は下がり続けます。そこでカギとなるのが、税制優遇を受けながら効率よく資産を育てる「企業型確定拠出年金」です。この制度を使うか使わないかで、将来の受取額には桁違いの差が生まれます。本記事では、岩崎陽介氏の著書『頭のいい会社はなぜ、企業型確定拠出年金をはじめているのか』（青春