＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。首位と3打差のトータル17アンダー・3位タイにつける岩井千怜は、日本時間正午に1番パー5からティオフ。バーディで滑り出した。【写真】カッコイイ！ ホンダ車がずらりティショットはフェアウェイセンター。3Wでの2打目をグリーン手前まで運び、アプローチで2メートル弱に。続くパットをし