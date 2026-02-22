元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。有名女性歌手に“ナンパ”されたエピソードを語った。この日は、プライベートでも交流のある同世代のアーティストのアイナ・ジ・エンド、4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子と出演した。鈴木は長屋との出会いについて「私がやっている音楽の番組にリョクシャカさんが来てくれ