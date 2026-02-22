アイドルグループ・=LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が、22日までに自身のXを更新。美スタイルを披露した。【写真あり】「腹筋綺麗すぎる！」=LOVE・大谷映美里の“春服”姿大谷は「春服〜」と添え、淡いピンクのクロップド丈ニットカーディガンにダメージ入りジーンズを合わせたスタイリングを公開。美くびれを大胆に披露した。この投稿には「みりたんマジかわええ」「スタイル良すぎ」「腹筋綺麗すぎる！」「妖精だ！」