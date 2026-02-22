山口県下関市豊浦町川棚の正琳寺で住人とみられる5人が死亡した火災で、県警は22日、現場の状況などから出火推定時刻は、通報の約15分前の20日午前2時10分ごろだと明らかにした。焼け跡から発見された遺体は男性が1体、女性と性別不明が各2体で、身元確認を進めている。県警によると、本堂と住居部分の木造一部2階建ての約730平方メートルを全焼した。世帯主で無職岩崎恵弘さん（89）の他、50代男性、40代女性、10代男性、10歳