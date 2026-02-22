◇MLBオープン戦 ドジャース15-2エンゼルス（日本時間22日、ディアブロスタジアム）山本由伸投手がグラブの色を変更した理由を明かしました。オープン戦初戦、先発を務めた山本投手は先頭打者から94.7マイル(約152キロ)のシンカーで見逃し三振と勢いに乗ると、初回を三者凡退で終えます。しかし、2回は守備のエラーもありながら3つのヒットを許し、1回 2/3 、30球、被安打3、3奪三振、1失点の成績となりました。今回、山本投手の左