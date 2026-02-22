約7,800km離れた日本とフィンランドを舞台に、2人の刑事がひとつの連続猟奇殺人事件を追う――。俳優・杏が約3カ月間フィンランドに滞在して撮影に臨んだ意欲作『連続ドラマW BLOOD ＆ SWEAT』(4月5日スタート、毎週日曜22:00〜)の新キャストが一挙発表された。『連続ドラマW BLOOD ＆ SWEAT』新キャスト本作は、日本とフィンランドで発生した連続猟奇殺人事件の謎に迫る完全オリジナルのクライムサスペンス。WOWOWが海外共同製作